В Северном микрорайоне Таганрога восстановили освещение

Депутат городской Думы по 25-му округу Сергей Ренжигло оказал содействие в восстановлении линии освещения вдоль дороги от 1-го Нового переулка до домов 1Е/1И/1К по улице Маршала Жукова.

Дорога, о которой идет речь, оставалась тёмной на протяжении нескольких лет. С наступлением осенне-зимнего периода, когда темнеет рано, проблема, которую жители округа озвучили своему депутату, приобретала особую остроту.

«Сейчас освещение восстановлено, улицу освещают яркие современные светильники, – сообщил Сергей Ренжигло. – Спасибо за содействие в реализации этого проекта МКУ «Благоустройство» и руководству школы ДОСААФ. Отдельная благодарность – специалистам ТАГМЕТа за профессионализм и качество выполненной работы».

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