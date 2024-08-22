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Дороги Ростовского транспортного кольца сделают четырехполосными

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Ростовское транспортное кольцо на всем протяжении должно превратиться в четырёхполосную дорогу, сообщил 21 августа на расширенном заседании регионального правительства донской губернатор Василий Голубев. Для этого предстоит расширить несколько двухполосных участков общей протяженностью 8,45 км.

Новости Ростовской области

«В перспективе Ростовское транспортное кольцо на всем протяжении должно превратиться в четырёхполосную дорогу. Это наша цель. Выезды и въезды в донскую столицу тоже должны быть широкими. Городским властям вместе с Минтрансом необходимо проработать эту задачу», — поручил губернатор.

Сейчас строительство Ростовского кольца вошло в завершающую фазу. Большая часть дорожных объектов сдана или в высокой степени готовности. Рань срока окончены работы по строительству нового участка обхода Аксая на федеральной автодороге М-4 «Дон», третьей очереди Северного обхода Ростова, мостового перехода через Ростовское водохранилище. Осталось завершить — северный радиус и западную хорду.

Три развязки, входящие в северный радиус  – Родионовскую, Щепкинскую и Темерницкую планируют завершить нынешней осенью. Также в этом году должны окончить работы первого этапа строительства «Западной хорды».

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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