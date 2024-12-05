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Донской Роспотребнадзор сообщил о недобросовестных практиках микрофинансовых организаций

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Ведомство готово оказать содействие в защите прав пострадавших клиентов.

Новости Ростовской области

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило, что по имеющейся у него информации, группой микрофинансовых организаций, в состав которой входят ООО МКК «Твой.Кредит» и ООО МКК «М-Кредит», «систематически завышалась величина задолженности по платежам заемщиков».

По данным ведомства, это «повлекло систематическое введение заемщиков в заблуждение и переплаты с их стороны по взятым у данных организаций микрокредитам». Граждане получали недостоверную информацию о размере обязательств, подлежащих оплате, что, по мнению Роспотребнадзора, говорит о нарушении их прав и законных интересов, предусмотренных Законом «О защите прав потребителей».

В сообщении говорится, что Банком России сведения о данных микрофинансовых организациях были исключены из государственного реестра. В свою очередь Управление Роспотребнадзора по Ростовской области готово оказать содействие в защите нарушенных прав граждан неправомерными действиями ООО МКК «Твой.Кредит» и/или ООО МКК «М-Кредит», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Фото: Изображение от fanjianhua на Freepik

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Таганрогская правда
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