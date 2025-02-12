Донской регион вошел в число лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда» в 2024 году

Промежуточный рейтинг регионов по итогам реализации нацпроекта в прошлом году составили Минэкономразвития РФ и АНО «ФЦК».

Напомним, оператором нацпроекта выступает Региональный центр компетенций (РЦК), действующий на базе Агентства инноваций Ростовской области, при поддержке правительства и минэкономразвития региона.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» с 2019 по 2024 годы стали предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей, относящиеся к одной из базовых несырьевых отраслей экономики. Для них были предусмотрены адресные и системные меры господдержки — это льготные займы, налоговые преференции, обучение руководителей по программе «Лидеры производительности», помощь в выходе на экспортные рынки.

В 2025 году федеральный проект «Производительность труда» стал частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». При этом сохранились ранее действовавшие меры господдержки предприятий. В первую волну нового проекта уже вошли 11 предприятий из Ростова-на-Дону, Таганрога и Волгодонска.

Сейчас в проекте участвуют 204 донских предприятия с суммарной выручкой 682 млрд рублей, на которых трудятся свыше 53 тысяч человек. Под управлением РЦК в нацпроект включились 151 из этих предприятий. В результате внедрения инструментов бережливого производства среднее снижение времени протекания процессов на предприятиях-участниках составило 31%, незавершенное производство сократилось на 36%, выработка увеличилась на 51%.

«Итог пятилетней работы нацпроекта — достижение всех его целей, в том числе основной — роста производительности труда на ниже 5% в год. По результатам 2023 года Ростовская область возглавила федеральный рейтинг нацпроекта. Регион и сейчас сохраняет свои позиции. Главный показатель успеха нацпроекта — внедрение культуры бережливого производства и формирование эффективных производственных систем на донских предприятиях», — отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

В рамках нацпроекта сотрудники предприятий проходили специальное обучение инструментам бережливого производства. Так, за годы реализации нацпроекта на Дону было обучено 4,6 тысячи сотрудников предприятий и представителей региональных команд. Подготовлено 276 инструкторов по бережливому производству.

Например, на площадках ООО «Южная инжиниринговая компания» оптимизировали поток «Сварочные работы стальных трубопроводов» как один из самых трудоёмких процессов при монтаже стояков систем отопления и водоснабжения.

Также в Ростовской области запущен и продолжает работу региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», участниками которого являются компании с годовой выручкой от 100 до 400 млн рублей. В региональном проекте сегодня участвуют 47 компаний, обучение прошел 681 сотрудник.

Одним из участников регионального проекта стало ООО «Ростовский завод котельного оборудования»:

«Мы увидели, какой значительный эффект дает внедрение бережливого производства на предприятии. Проект помог выявить проблемы и их устранить, сократить время создания изделия, экономить расходные материалы и оптимизировать производственные процессы» — рассказал технический директор предприятия Константин Рыбников.

На базе РЦК была создана и успешно развивается «Фабрика процессов» — учебно-производственная площадка для знакомства с бережливым производством. С 2019 года ее участниками стали порядка 2000 сотрудников донских компаний, муниципальных и государственных органов власти, организаций и учреждений.

Фото: donland.ru