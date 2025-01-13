Донской перинатальный центр закроется почти на три недели

В Ростове областной перинатальный центр не будет работать почти три недели. Он закрывается на профилактическую мойку. Об этом медицинское учреждение сообщает на своей страничке ВК.

«Последний день родов — 22 января 2025 года. Первый день приёма пациентов (роды и госпитализация) — 10 февраля 2025 года», — пишет источник.

При этом уточняется, что поликлиническое отделение продолжит работу. Записаться на ультразвуковые исследования, скрининги и сдачу анализов можно в обычном режиме. А вот приемы врачей будут сокращены (информацию можно уточнить по телефону горячей линии — 285-59-89).

Во время профилактической мойки продолжат функционировать гинекологическое отделение и кабинеты в области. Но акушеры центра не будут вести приемы и принимают роды в других больницах.

Ранее мы рассказали, что из донского перинатального центра выписана первая в этом году тройня.

Фото perinatal-rostov.ru