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Из донского перинатального центра выписана первая в этом году тройня

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Дети появились на свет в результате естественных родов еще в конце 2024 года.

#Здоровье

Первая в этом году тройня выписана из областного перинатального центра. Примечательно, что впервые, по словам специалистов центра, всех трех малышей женщина родила самостоятельно, через естественные родовые пути. Вчера две девочки и мальчик вместе со своей мамой уже отправились домой, в Верхнедонской район Ростовской области, сообщает правительство региона.

Дети родились на 33-й неделе беременности еще в прошлом году, но находились под наблюдением специалистов. Их вес при рождении составлял 1900, 1250 и 1480 граммов. Одному ребенку понадобилась операция — ее провели специалисты городской больницы №20 Ростова-на-Дону, а затем вернули в перинатальный центр.

По словам главного врача областного перинатального центра Максима Уманского, многоплодная беременность – это всегда сложная беременность и требует тщательного наблюдения. Пациентка наблюдалась в центре с ранних сроков. Семья каждые две недели приезжала на контрольные обследования и УЗИ. Профессионализм и внимание врачей помогли детям появиться на свет без осложнений.

В этой, теперь многодетной семье дончан, уже растет старший сын.

Всего в прошлом году в областном перинатальном центре родилось четыре тройни.

Фото: donland.ru

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новости первая тройня Ростовская область
Таганрогская правда
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