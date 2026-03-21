Главная » Новости Ростовской области

Донской парламент утвердил новые льготы для участников спецоперации

На чтение 2 мин Просмотров 13 Опубликовано

Ветераны СВО в Ростовской области смогут получить помощь для бизнеса.

В Ростовской области расширили меры поддержки для участников специальной военной операции. Соответствующие поправки в региональное законодательство были приняты на заседании донского парламента при поддержке фракции «Единой России».

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, ветераны СВО теперь смогут получить государственную помощь для начала предпринимательской деятельности через социальный контракт.

«Это очень важная мера, она востребована. Многие бойцы, вернувшись с фронта, хотят вести собственное дело. И сегодняшним решением мы в этом им существенно поможем», – отметил он.

Право на такую поддержку получат уволившиеся с военной службы ветераны боевых действий, состоящие на учете в службе занятости, причем без учета доходов их семей. Если участник СВО имеет первую или вторую группу инвалидности, право на заключение контракта может перейти к его супруге.

Помимо этого, депутаты скорректировали областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области». Поправки касаются участников СВО, которые в детстве остались без попечения родителей. Ранее закон предоставлял им первоочередное право на получение жилья среди других сирот. Теперь это право распространено не только на заключивших контракт, но и на других лиц, выполнявших задачи в ходе СВО.

Отметим, что данные инициативы входят в народную программу партии «Единая Россия».

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ветераны СВО ЗСРО поддержка военнослужащих Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru