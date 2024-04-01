Донской губернатор наградил супружеские пары с круглой датой семейного стажа

Почетного знака удостоились супруги, прожившие в браке 25, 50, 60 и более лет.

Василий Голубев в Год семьи вручил губернаторский знак «Во благо семьи и общества» 34 супружеским парам из различных городов и районов Ростовской области. Всего в этом году таким знаком будут награждены 100 пар, проживших в браке 25, 50, 60 и более лет.

Знак «Во благо семьи и общества» вручается по решению главы региона с 2012 года. За это время его получила 1 181 супружеская пара, большинство из них состоит в браке свыше 50, 60 и 70 лет, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.

— Все они – гордость донского края, пользуются уважением в обществе, являются образцом супружества и родительства, — подчеркивают Василий Голубев.

Торжественное награждение супружеских пар пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля.

Фото: donland.ru