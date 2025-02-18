Фотовыставка «Отец Героя» будет представлена на площадке Ростовского молодежного театра. Официальное открытие начнется в 17.00 19 февраля.

«Жителям области покажут портреты тех, кто воспитал настоящих героев страны. Фотографии отцов наших защитников станут одним из главных украшений патриотических и культурных мероприятий Дона. Их представят в преддверии Дня защитника Отечества», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева.

В фотосъемке для выставки приняли участие 17 отцов ветеранов специальной военной операции. В дальнейшем фотовыставка будет «путешествовать» по разным площадкам Ростова-на-Дону и области.

Организовал проект филиал фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области совместно с благотворительным фондом «Семья Героя».

Фото предоставлено ФЗО