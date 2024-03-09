Донской эксперт прокомментировал доклад «НОМ» о выборах Президента РФ

«Несмотря на все попытки дискредитировать выборы, наша избирательная система совершенствуется с каждым годом», — считает заместитель руководителя общественного штаба по общественному контролю и наблюдению за выборами Президента РФ, заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин.

Эксперт прокомментировал доклад «Общественное наблюдение на выборах Президента России – 2024: инструменты, инфраструктура, практики», подготовленный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг»:

«Выборы Президента страны состоятся уже на следующей неделе, с 15 по 17 марта.

Нам не нужно ничего доказывать Западу, нам важнее мнение своих жителей о прозрачности и легитимности выборов. И чем больше нас пытаются разобщить и разъединить, тем больше понимания в гражданском обществе, что, несмотря на разные политические взгляды, мы все – одна великая страна. Мы имеем право сами решать, как жить дальше.

И, несмотря на все попытки дискредитировать выборы, наша избирательная система совершенствуется с каждым годом. Вместе с экспертами общественного штаба по наблюдению обсудили доклад «Общественное наблюдение на выборах Президента России – 2024: инструменты, инфраструктура, практики», подготовленный ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Для обеспечения избирательных прав во всех регионах главным инструментом выступает институт независимого общественного наблюдения, а его качество обеспечивается «золотым стандартом», где досконально прописан алгоритм действий наблюдателя на каждом этапе голосования.

Сегодня мы стоим перед новыми вызовами: обширной цифровизацией избирательного процесса, появлением новых форм голосования. Это потребовало от экспертов и наблюдателей повышенного уровня знаний и компетенций.

Поэтому особое место в докладе «НОМ» отведено опыту регионов, в том числе и опыту работы донского штаба общественного наблюдения. Несомненно, для меня и моих друзей, для всех нас принять участие в голосовании очень важно. Не только потому, что, придя на избирательный участок, гражданин пользуется своим правом на участие в формировании органов власти. Именно во время выборов Президента люди голосуют за тот курс, которым будет следовать страна в ближайшие шесть лет.

Напомню, что тем, кто по каким-то причинам не сможет посетить избирательный участок, можно проголосовать дистанционно. Для этого необходимо до 11 марта подать заявление на портале госуслуг».

Источник ИА «ДОН-24», фото из архива