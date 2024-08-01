Донской дуб стал «Российским деревом года 2024»

Донской дуб-великан стал победителем в голосовании «Российское дерево года 2024», сообщает на своей страничке ВК администрация музея-заповедника М.А. Шолохова

Четырёхсотлетний Вёшенский дуб — уникальный объект природы, свидетель событий со времён царствования Ивана Грозного, хранитель тайн и легенд. В конкурсе участвовали уникальные деревья из 74-х регионов России. Наш Дуб-великан победил, набрав более 17 тысяч голосов.

Дерево растет на территории музея-заповедника неподалеку от станицы Вешенской. В 2006 году дуб был признан памятником природы областного значения «Дуб-великан». Рядом с ним деревом растут также два «дуба-богатыря». Все они – остатки древней дубравы.

«Реликтовое дерево в ближайшее время будет обследовано. Впоследствии сертифицированные специалисты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС» подготовят ряд оздоровительных мероприятий», — рассказали на страничке в контакте сотрудники музея.

Фото ОК Администрация Шолоховского района