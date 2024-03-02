Донской бренд одежды получил специальную премию конкурса «Знай наших»

Награды удостоен бренд дизайнерской одежды DNK Russia из Ростовской области. На форуме «Сильные идеи для нового времени» бушлат этого донского производителя примерил президент страны Владимир Путин.

Церемония награждения победителей конкурса растущих российских брендов «Знай наших» прошла в Москве, в ВЭБ-центре. 85 брендов из 42 регионов страны признаны лучшими в основных и специальных номинациях конкурса. Еще более 2000 брендов-финалистов получат поддержку от 60 партнеров проекта, сообщается на портале Правительства Ростовской области.

Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Конкурс лучших отечественных брендов организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ во второй раз. Он собрал более 12 тысяч участников из всех регионов страны.

Победителями в пяти основных конкурсных номинациях (продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные технологии и высокие технологии) стали 15 брендов.

Специальной номинацией «Авторадио» отмечен бренд дизайнерской одежды DNK Russia из Ростовской области. Всего же на второй конкурс российских брендов от Ростовской области направлено более 460 заявок. По количеству поданных заявок донской регион занял 4-е место среди субъектов РФ.

По поручению президента страны правительством Ростовской области в октябре 2023 года утверждена региональная программа поддержки и продвижения местных брендов с 2024 по 2030 год. Программа разработана с учетом рекомендаций АСИ и предложений ключевых общественных объединений предпринимателей Дона. В рамках программы будут разработаны новые меры как финансовой, так и нефинансовой поддержки для товаропроизводителей местных брендов, — рассказал Александр Скрябин.

Победителям конкурса окажут содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях. Они получат бесплатные рекламные кампании, образовательную и другие виды поддержки.

Фото donland.ru