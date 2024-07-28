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Донского альпиниста 18 часов искали в горах Кабардино-Балкарии

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Более 18 часов в горах Кабардино-Балкарии длилась спасательная операция по поиску альпиниста из Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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27 июля в 11.00 спасателям  поступил сигнал о том, что в ущелье Адыр-Су на горе Тютю-Баши (высота 4000 метров) участник восхождения просит о помощи. Предположительно у мужчины начался отек легких. На место незамедлительно отправились спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Как выяснилось, 40-летний житель Дона находился в составе незарегистрированной группы из двух человек. Поиски продолжались долго, только утром 28 июля спасатели эвакуировали мужчину и передали его бригаде медиков.

Ранее мы рассказали, что автобус с пассажирами из Ростовской области перевернулся в Краснодарском крае.

Иллюстрация t.me/mchskbr

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Таганрогская правда
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