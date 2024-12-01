Донское Пограничное управление ФСБ России отмечает 20-летие со дня создания службы

1 декабря Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области отмечает 20-летний юбилей.

Именно в этот день — 1 декабря 2004 года — приказом ФСБ России Краснознаменный пограничный отряд переформирован в Краснознаменное Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

За 20 лет обстановка на границе в регионе неоднократно менялась, пограничники всегда с честью и достоинством выполняли возложенные на них обязанности.

«Стойко и с высокой степенью профессионализма «зеленые фуражки» противостоят всем вызовам и испытаниям. Задачи Пограничного управления и сегодня остаются важнейшими в системе обеспечения безопасности нашего государства. Традиционно донские пограничники отмечают эту дату, чествуя ветеранов службы, отдают дань памяти заслуженным хранителям рубежей Отечества на территории Ростовской области», — отмечается в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области