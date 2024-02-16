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Донским участникам СВО повысили единовременную выплату до 500 тысяч рублей

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Соответствующее постановление подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее выплата составляла 200 тысяч рублей.

#СВО

Принял решение расширить меры поддержки для участников специальной военной операции. Для них размер единовременной выплаты увеличен с 200 до 500 тысяч рублей. Выплату смогут получить граждане России, которые заключат контракт с Министерством обороны РФ на территории Ростовской области с 15 февраля 2024 года, — сообщил губернатор.

Отметим, что в регионе реализуется целый комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.

По поручению Президента России Владимира Путина работает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», разработан единый стандарт региональных мер поддержки. В области реализуется 37 мер, ряд их был принят в конце 2023 года и вступил в силу с 1 января 2024 года – например, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг для участников СВО и членов их семей.

Семьи участников в приоритетном порядке получают различные меры соцподдержки. Им компенсируются расходы на газификацию, они освобождены от уплаты транспортного и земельного налога. Вернувшимся со СВО оказывается содействие в поиске работы.

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обращаться: в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92), в Ростов-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23),

Также напоминаем, что в Ростовской области работает короткий номер 117. Это горячая линия, которая в первую очередь будет полезна для граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы.

Фото Минобороны РФ

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#Минобороны #новости #Ростовская область #СВО #служба по контракту
Таганрогская правда
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