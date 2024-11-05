Донским туристам советуют обращаться только к проверенным туркомпаниям

Власти Ростовской области напоминают о необходимости проверки благонадежности туроператора или турагентства в специальном реестре.

Безопасность жителей и гостей Дона при покупке туристических услуг на территории Ростовской области — в числе приоритетов деятельности региональных властей. Гражданам в свою очередь также необходимо проявлять бдительность при выборе экскурсий и туров и приобретать их только у благонадежных туроператоров и турагентов, состоящих в единых федеральных реестрах, говорится в сообщении правительства РО.

Перед покупкой туруслуги нужно внимательно ознакомиться с условиями договора — в нем обязательно должны быть прописаны наименование, реквизиты компании, данные о внесении в единый федеральный реестр туроператоров (турагентов). Также важно обращать внимание на наличие у перевозчика лицензии на осуществление перевозки пассажиров и багажа.

Проверить информацию о благонадежных туроператорах, турагентах и экскурсоводах (гидах) можно на сайте министерства экономического развития России в единых федеральных реестрах.

Фото: doninturflot.com.

