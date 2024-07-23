Донским школьникам помогут определиться с будущей профессией

22 июля в России стартовали университетские смены «Движения Первых». Школьники от 14 до 17 лет смогут посетить разные вузы России, чтобы определиться с направлением и местом будущей учебы.

К программе присоединились уже более 100 вузов. Они представят участникам проекта уникальную образовательную и просветительскую программу.

«Университетские смены» работ с 2022 года. Учащиеся приезжают в вузы, общаются со студентами и педагогами, посещают занятия и даже живут в общежитии. Так, ребята уже в школе примеряют на себя роль студента.

В этом году участниками проекта станут более 12 тысяч школьников. Это ученики со всей страны, в том числе из новых и приграничных регионов и дети бойцов СВО.

Добавим, «Университетские смены» – это совместная профориентационная инициатива Движения Первых, Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодёжи. Ее поддержал Президент и поручил сделать программу доступной для всех школьников России.

Фото пресс-службы «Движения Первых»