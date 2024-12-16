Донским семьям с детьми проиндексируют социальные пособия

В Ростовской области будут проиндексированы социальные пособия для семей с детьми. Соответствующее постановление утверждено 16 декабря на заседании правительства Ростовской области.
Так, с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 4,5% следующие выплаты:
- пособие на ребенка, размер с учетом индексации составит 548 рублей;
- ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей (размер с учетом индексации составит 1089 рублей);
- ежемесячная денежная выплата на детей первого-второго годов жизни (размер с учетом индексации составит 1086 рублей);
- ежемесячная денежная выплата на полноценное питание (размер с учетом индексации составит 1435 рублей);
- единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно трех и более детей (размер с учетом индексации составит 85 576 рублей);
- региональный материнский капитал (размер с учетом индексации составит 151 567 рублей).
Напомним, что в настоящее время в Ростовской области получателями мер социальной поддержки семьям с детьми являются более 200 тысяч семей.
Источник: donland.ru, фото из архива «Таганрогской правды»
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