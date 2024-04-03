Донские врачи выявляют онкопатологию с помощью уникального оборудования  

С помощью аппарата однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в Ростовской областной клинической больнице за последние три года проведено около 6,4 тысячи исследований.

Оборудование появилось в больнице благодаря реализации регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями нацпроекта «Здравоохранение». И теперь здесь проходят обследования не только жители Дона, но и других регионов.

Аппараты однофотонной эмиссионной компьютерной томографии последних поколений совмещены с компьютерной томографией, и именно ОФЭКТ/КТ – наиболее продвинутая в настоящее время гибридная технология лучевой диагностики, – поясняет заведующий отделением радионуклидной диагностики РОКБ Якуб Джемакулов. – Она позволяет диагностировать не только анатомические, но и невидимые для УЗИ, рентгена, КТ, а в ряде случаев и МРТ функциональные нарушения в щитовидной и паращитовидных железах, костях, почках и сердце.

В частности, современное оборудование позволяет врачам выявлять активные метастазы в костях скелета. Примерно у трети онкологических пациентов, направленных в РОКБ для скрининга костных структур, обнаруживаются даже мельчайшие новообразования размером всего несколько миллиметров.

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