В нынешнем году хирурги Ростовской областной клинической больницы сделали в четыре раза больше сложнейших повторных операций на открытом сердце, чем в предыдущие годы, сообщает официальный портал донского правительства.

Причины тому – обращения пациентов из других регионов и увеличение числа людей, находящихся под диспансерным наблюдением.

По словам главврача РОКБ по сердечно-сосудистой хирургии и трансплантологии Михаила Кострыкина, у любого пациента, перенесшего открытую операцию на сердце, формируется вокруг рубцовая ткань. А этап выделения органа во время нового вмешательства требует безупречной хирургической техники.

«Например, пациенту, который недавно выписался из кардиохирургического центра РОКБ после повторной операции на сердце, через семь лет потребовалось не только еще одно аортокоронарное шунтирование, но и протезирование сердечного клапана», – пояснил Михаил Кострыкин.

Он отметил, что операция прошла благополучно еще и потому, что все эти годы пациент периодически наблюдался у кардиолога в поликлинике РОКБ.

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