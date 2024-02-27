Вчера, 26 февраля, из Ростовской области в Сочи отправилась делегация волонтеров, которые будут помогать в организации Всемирного фестиваля молодежи, сообщает официальный портал донского правительства.

Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Волонтеры отправились раньше самих участников Всемирного фестиваля молодежи, чтобы на месте подготовиться к приему гостей. На площадке фестиваля соберутся 20 тысяч человек более чем из 180 стран мира, – Объяснил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

Сейчас в Сочи прибыло 70 донских волонтеров, которые уже проходят обучение, непосредственно, на своих рабочих точках. Еще 180 участников делегации Ростовской области отправятся туда 28 февраля.

Фото donland.ru