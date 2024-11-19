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Донские ветераны СВО приняли участие в финале «Кубка Защитников Отечества»

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Сергей Таныгин и Владислав Тараненко вернулись домой после участия в финальном этапе всероссийского «Кубка Защитников Отечества» в Сириусе.

Новости Ростовской области

В течение трех дней более 200 ветеранов СВО из 62 регионов страны состязались в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге.

«Наш Кубок – пример того, как боевое братство переходит в спортивное. Подобные проекты – органичная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Защитники – наша гордость и пример для подражания каждому из нас, в том числе молодежи!» – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Наши земляки попали в финал, завоевав серебро в региональных состязаниях в Ставрополе. К всероссийскому этапу Кубка спортсмены упорно готовились на тренировках. Сергей Таныгин показал мастерство в соревнованиях по пауэрлифтингу, Владислав Тараненко боролся в дисциплине армрестлинг. На этот раз удача отвернулась от наших земляков, в число призеров они не попали. Но это наполнило их решимостью подготовиться к следующему Кубку, вместе с новой командой ветеранов-спортсменов, чтобы привезти победу в Донской регион, на радость болельщикам.

Напомним, что старт финальному Всероссийскому комплексному физкультурному мероприятию дал фонд «Защитники Отечества» совместно с Министерством спорта РФ и Паралимпийским комитетом России. Поездка участников на престижные соревнования стала возможна благодаря поддержке Правительства Ростовской области и регионального Министерства по физической культуре и спорту.

Фото предоставлено фондом «Защитники Отечества»

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Таганрогская правда
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