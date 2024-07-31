Донские ученые создали препарат для борьбы с раком

В Ростовской области ученые синтезированное новое светоуправляемое соединение, которое может помочь в борьбе со стволовыми клетками рака, сообщает пресс-служба ЮФУ.

Ученые НИИ ФОХ ЮФУ создали новый препарат, используя свет. По их словам, облучение светом – это безопасный и доступный способ, который может быть использован для борьбы с рецидивами злокачественных новообразований.

Данный способ эффективен против «побочных» популяций опухолевых клеток, обогащенных стволовыми клетками рака, которые ответственны за рецидивы. Облучение светом также позволяет активировать действие лекарства более точно: в нужное время и в нужном месте.

Низкая селективность действия и наличие серьезных побочных эффектов остаются одними из главных недостатков многих лекарственных препаратов. Приблизиться к решению данных проблем можно, используя свет, который является одним из наиболее доступных и недеструктивных для живых объектов видов внешнего воздействия. Введение фотоуправляемой функции в структуру биологически активных соединений позволяет управлять их активностью на расстоянии, заставляя работать наиболее эффективным способом.

Главным результатом исследования стало то, что целевая МФК может значительно (до 10 раз!) уменьшить количество «побочных» опухолевых клеток, которые обогащены стволовыми раковыми клетками и вызывают рецидивы злокачественных новообразований.

Фото пресс-службы ЮФУ