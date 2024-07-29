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Донские таможенники передали в Минкультуры конфискованные антикварные часы

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Старинные золотые часы с драгоценными камнями передали сотрудники Ростовской таможни управлению Минультуры РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

Новости Ростовской области

Антикварные часы изъяли у гражданина России в декабре 2021 в аэропорту Ростова. Согласно заключению эксперта, предмет в стиле «Модерн» был изготовлены в 1910-е годы из золота 585 пробы и декорированы одним рубином и семью алмазами старинной огранки. Изделие относится к категории культурных ценностей.

Обладатель часов рассказал, что летел в Баку на отдых, часы вез с собой по просьбе родственников.  Но в соответствии с действующим законодательством для вывоза культурных ценностей нужно представить заполненную надлежащим образом пассажирскую таможенную декларацию и заключение Минкультуры РФ на вывоз.

«По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, а также несоблюдения запретов и ограничений при вывозе культурных ценностей в отношении гражданина были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России и ст. 16.3 КоАП России»,- сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Впоследствии по решению суда часы были конфискованы и теперь пополнят коллекции музеев.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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