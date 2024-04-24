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Донские студенты приняли участие в проекте «Школа атомных коммуникаций»

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Студенты трех донских вузов — ДГТУ, ЮФУ и РИНХ — присоединились к проекту «Школа атомных коммуникаций MediaSkills». Организатором образовательной программы выступил Электроэнергетический дивизион госконцерна «Росатом» при участии сети информационных центров по атомной энергии и медиагруппы «Бизнес и точка». А инициатором — медиагруппа «РБК Юг и Северный Кавказ».

#Образование

Проект реализуется в рамках выставки-форума «Россиия», которая проходит на ВДНХ. Молодежь обучалась в павильоне «Атом» в составе двух команд — ЮФУ и сборной «Лаборатория PROМедиа», сообщает ИА «ДОН 24». Всего же в «Школе атомных коммуникаций» приняли участие студенты факультетов журналистики, медиа- и PR-направлений восьми российских вузов из регионов присутствия «Росатома».

Студенты донских вузов вошли в команду «Лаборатория PROМедиа». Обучение началось в Ростове в октябре 2023 года на площадке «Центра истинных ценностей».

Команды представили семь коммуникационных проектов, в том числе направленных на экопотребление, просвещение молодежи в части атомной повестки, популяризацию мирного атома.

Студенты показали высокий уровень знаний и профессиональных навыков. Они предложили интересные, сильные идеи, которые мы будем интегрировать в свою деятельность. Слушателям мы предоставим возможности для стажировки в подразделениях «Росатома». Надеемся в будущем увидеть ребят в своих рядах, – отметил  руководитель департамента коммуникаций ГК «Росатом» Андрей Тимонов.

По итогам программы проект ЮФУ стал лучшим в номинации «Реалистично», а работа команды «Лаборатория PROМедиа» — в номинации «Практичность».

Школа атомных коммуникаций проходит в гибридном формате, онлайн-этап предполагал проведение исследований и сбор материалов для коммуникационных проектов. Очный этап включал обучение на площадке павильона «Атом» на ВДНХ и защиту проектов.

В дальнейшем участников проекта ожидает региональный этап, где студенты будут практиковаться в изданиях и на атомных электростанциях.

Фото ЮФУ

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Таганрогская правда
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