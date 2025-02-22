Донские спасатели доставили к берегу троих рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине в Новоцимлянском заливе. Об этом сообщает региональный ДПЧС.

Происшествие случилось в районе хутора Богатырев. Мужчины рыбачили на тонком льду, который дал трещину. Рыбаков начало уносить от берега. Очевидцы сообщили об этом диспетчеру ЕДДС Цимлянского района, который незамедлительно передал информацию специалистам областной службы спасения на воде. На помощь рыбакам отправились три спасателя на судне на воздушной подушке.

Ситуацию осложнял сильный встречный ветер, но благодаря слаженным действиям спасателей, рыбаков удалось снять с поверхности льдины и доставить на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

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Фото ДПЧС РО