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Донские спасатели вернули на берег дрейфующих на льдине рыбаков

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Донские спасатели доставили к берегу троих рыбаков, которых унесло на оторвавшейся льдине в Новоцимлянском заливе. Об этом сообщает региональный ДПЧС.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в районе хутора Богатырев. Мужчины рыбачили на тонком льду, который дал трещину. Рыбаков начало уносить от берега. Очевидцы сообщили об этом диспетчеру ЕДДС Цимлянского района, который незамедлительно передал информацию специалистам областной службы спасения на воде. На помощь рыбакам отправились три спасателя на судне на воздушной подушке.

Ситуацию осложнял сильный встречный ветер, но благодаря слаженным действиям спасателей, рыбаков удалось снять с поверхности льдины и доставить на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее мы рассказали, что братьев-браконьеров с сазанами и карасями поймали на реке Дон.

Фото ДПЧС РО

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Таганрогская правда
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