Донские спасатели тушат новый пожар в лесу Тарасовского района

Сегодня, 2 июня, в Ростовской области продолжается тушение второго за последние двое суток большого природного пожара. Огнем охвачено 117 гектаров леса, сообщает региональное ГУ МЧС.

Вчера в 15:15 в Тарасовском районе образовался новый очаг возгорания.

Произошло загорание лесной подстилки на землях Тарасовского ГАУ РО «Лес». К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8, — пишет источник.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла 15 Га. Но сегодня к шести часам утра она увеличилась до 117 га. Тушение осложняет ветровая нагрузка. Всего к ликвидации лесного пожара привлечено 280 специалистов экстренных служб и 83 единиц техники, в том числе 153 сотрудника МЧС России и 42 спецмашины. Продолжает работу авиация МЧС России. По состоянию на восемь часов утра вертолетом Ми-8 с водосливным устройством осуществлено 7 вылетов, сброшено 24,5 тонны воды. Работы по тушению пожара продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее мы рассказали, что вчера в 10 часов утра ликвидировали крупный ландшафтный пожар в Тарасовском районе.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области