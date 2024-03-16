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Донские следователи раскрыли жестокое убийство 30-летней давности

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В Ростовской области следователи раскрыли убийство женщины, совершенное 30 лет назад. Сейчас подозреваемый задержан и ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

В январе 1994 года в районе железнодорожных путей поселка Юбилейный в городе Новошахтинске было обнаружено тело убитой 22-летней женщины. Тогда преступника найти не удалось, а расследование уголовного дела было приостановлено.

Спустя много лет следователи в ходе аналитической работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет следователи изучили архивное дело. Совместно с сотрудниками полиции они провели следственные и оперативно-розыскные мероприятия. В результате был задержан 49-летний знакомый убитой, которому на момент совершения преступления было 19 лет.

Следователи установили, что мужчина мошенническим путем забрал денежные средства у своих знакомых и, будучи изобличенным, должен был их вернуть через потерпевшую. Не желая возвращать деньги, он договорился с женщиной о встрече в безлюдном месте, где нанес ей удары молотком по голове, — пишет источник.

Убедившись, что жертва мертва, фигурант скрылся с места преступления. А потом сообщил своим знакомым, что передал деньги женщине, а об ее убийстве ничего не знал.

Сейчас мужчина признал свою вину в полном объеме. Ему предъявлено обвинение по п. «е» ст. 102 УК РСФСР — умышленное убийство с целью скрыть другое преступление (в редакции Закона Российской Федерации от 29.04.1993 № 4901-1). Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru  

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