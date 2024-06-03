Донские семьи с 2026 года смогут получать налоговую выплату

Введение новой меры поддержки анонсирует Минтруд России.

Получить её смогут работающие граждане с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает полтора региональных прожиточных минимума на человека. Поддержка охватит около 4 миллионов российских семей, в которых воспитываются 10 миллионов детей.

В ходе Послания Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что семьям должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем, – прокомментировал введение семейной выплаты глава Минтруда Антон Котяков.

Заявление на выплату можно будет подать на портале Госуслуг или через Социальный фонд. Налог пересчитают по ставке 6%, и вернут разницу заявителю. При этом отмечается, что без новой выплаты останутся те родители, у которых есть долги по алиментам.

Ещё одна важная норма нововведения – при назначении семейной налоговой выплаты в составе семьи будут учитывать детей до 18 или до 23 лет, если они обучаются очно.

Фото Владимира Прозоровского