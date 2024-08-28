Главная » Новости Ростовской области

Донские семьи героев СВО продолжают участвовать в акции #СемьяЗащитниковОтечества

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Сегодня речь пойдет о семье ветерана СВО Николая Бабкина из Веселовского района.

Новости Ростовской области

Со своей будущей супругой Николай познакомился в 2020 году. После знакомства завязались дружеские отношения.

Когда началась специальная военная операция, младший брат нашего героя оказался на фронте. Николай вместе с двумя другими братьями решил тоже заключить контракт с Вооруженными Силами. Будучи на передовой, Николай Бабкин старался поддерживать связь с Юлией, которая за него переживала, не просто как за друга, а уже как за родного человека. Когда появлялась сотовая связь, молодые люди стали обмениваться сообщениями.

Во время выполнения боевого задания в селе Марьинка на Донецком направлении, Николай получил серьезное ранение и попал в госпиталь. Об этом узнала Юлия и на следующий день приехала к военнослужащему. За ним девушка ухаживала и помогала восстановиться. А позже Николай сделал ей предложение. Как говорит сам герой, за это время он понял, что Юлия – его судьба.

Сегодня Николай Бабкин является подопечным фонда «Защитники Отечества».

Фото из личного архива Николая Бабкина

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

герой СВО Год семьи СВО семья
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru