Донские семьи героев СВО продолжают участвовать в акции #СемьяЗащитниковОтечества

Сегодня речь пойдет о семье ветерана СВО Николая Бабкина из Веселовского района.

Со своей будущей супругой Николай познакомился в 2020 году. После знакомства завязались дружеские отношения.

Когда началась специальная военная операция, младший брат нашего героя оказался на фронте. Николай вместе с двумя другими братьями решил тоже заключить контракт с Вооруженными Силами. Будучи на передовой, Николай Бабкин старался поддерживать связь с Юлией, которая за него переживала, не просто как за друга, а уже как за родного человека. Когда появлялась сотовая связь, молодые люди стали обмениваться сообщениями.

Во время выполнения боевого задания в селе Марьинка на Донецком направлении, Николай получил серьезное ранение и попал в госпиталь. Об этом узнала Юлия и на следующий день приехала к военнослужащему. За ним девушка ухаживала и помогала восстановиться. А позже Николай сделал ей предложение. Как говорит сам герой, за это время он понял, что Юлия – его судьба.

Сегодня Николай Бабкин является подопечным фонда «Защитники Отечества».

Фото из личного архива Николая Бабкина