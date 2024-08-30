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Донские санврачи обнаружили холероподобную микрофлору в реке Темерник

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В Ростовской области во время мониторинга выделена холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории донской столицы, сообщает региональный Роспотребнадзор.

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В ведомстве уточнили, что такая микрофлора типичная для нынешнего времени года.

«Углубленные лабораторные исследования микрофлоры проводятся Ростовским противочумным институтом Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области», — пишет источник.

И сообщает, что по результатам мониторинга поверхностных водоемов в целом эпидемиологическая обстановка сейчас в донском регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Однако в целях предупреждения распространения острых кишечных инфекций рекомендуется строго соблюдать правила личной гигиены, купаться только в разрешенных местах и избегать попадания воды в полость рта.

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вода мониторинг водоемов новости Роспотребнадзор Ростовская область
Таганрогская правда
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