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Донские предприятия общепита готовы принять более 302 тысяч посетителей

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В Ростовской области в нынешнем году открылось 41 точка общественного питания. Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка донского региона Алексей Панкратов.

Новости Ростовской области

По данным Ростовстата, сейчас в области насчитывается в общей сложности 5650 ресторанов, баров, кафе, столовых и закусочных, которые готовы принять более 302 тысяч гостей.

Донскими отраслевыми организациями, оказывающими услуги питания в открытой сети, по итогам 9 месяцев текущего года, достигнута положительная динамика – рост составляет более 9%. При этом около 70% оборота всего общественного питания в регионе формируют субъекты малого и среднего бизнеса. Сейчас в сфере общепита трудится около 36 тысяч человек.

Как отметил Алексей Панкратов, растет число объектов общественного питания, которые получили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В октябре нынешнего года действующих лицензий насчитывалось 892, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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