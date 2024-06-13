Донские пиротехники уничтожили 35 авиабомб в Новороссийске

Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России выезжали в Новороссийск, где обезвредили 35 авиабомб.

Взрывоопасные находки времён Великой Отечественной войны были обнаружены на улице Портовой при проведении земляных работ. Пиротехники вывезли авиабомбы на полигон, а затем уничтожили методом подрыва.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области, всего с начала года саперы Донского СЦ обезвредили уже более 100 взрывоопасных предметов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области