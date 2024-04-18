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Донские пиротехники отправились разминировать территории Донбасса

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Пиротехники МЧС Ростовской области в составе сводной группировки отправились в Донбасс для разминирования территорий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

В сводную группировку вошли 54 человека. Это представители Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных и Уральского учебно-спасательного центров ведомства.

В донском регионе все они перед отъездом побывали на сборах, где отрабатывались вопросы медицинской эвакуации, работы с приборами, откопка, поиска, обнаружения и идентификации боеприпасов с последующим уничтожением.

Сводный отряд МЧС России участвует в разминировании донбасских земель с 2022 года. Работы ведутся с весны до глубокой осени. Только в минувшем году пиротехники обезвредили свыше 58 тысяч взрывоопасных предметов.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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