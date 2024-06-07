Донские онкологи с начала года помогли более чем 400 пациентам из новых регионов

Врачи ростовского онкоцентра оказывают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим больным из новых регионов РФ. С начала года медики помогли уже более чем 400 пациентам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Лечение в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России) прошли взрослые и дети из новых регионов. Специализированная и высокотехнологичная медпомощь в стационарных условиях была оказана по программе ОМС, — рассказал генеральный директор медучреждения, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.

Хирургическое лечение в ростовском онкоцентре получили 175 пациентов из новых регионов Российской Федерации. Среди них больные с опухолями головного и спинного мозга, позвоночного столба, которые прооперированы в отделении нейроонкологии.

134 пациента получили лекарственное лечение при серьезных опухолях и онкогематологических патологиях. Более 70 больных — лучевую терапию, в том числе стереотаксическую радиохирургию. Среди пациентов из новых территорий, прошедших лечение в НМИЦ онкологии Минздрава России, 13 онкобольных детей.

НМИЦ онкологии Минздрава России активно взаимодействует с медорганизациями новых регионов России, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Это позволяет своевременно начать лечение пациентов со злокачественными новообразованиями, — сообщает пресс-служба онкоцентра.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России