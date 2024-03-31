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Донские онкологи назвали основные симптомы и факторы риска рака прямой кишки

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В марте проходил международный месяц борьбы с раком прямой кишки. Специалисты ростовского ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России напомнили о факторах рисках, симптомах, профилактике, методах раннего выявления этого заболевания.

#Здоровье

Опухоли ободочной кишки и прямой кишки входят в пятерку самых распространенных злокачественных новообразований как у женщин, так и у мужчин, занимают лидирующие позиции по смертности. В основном с таким диагнозом сталкиваются пациенты старше 60 лет, однако встречаются больные в возрасте 45-50 лет.

Развитию этого, как и любого другого онкозаболевания, могут способствовать вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая физическая активность. Но есть и другие факторы риска.

Среди них — злоупотребление красным мясом, сахарный диабет, хронические воспалительные заболевания толстой кишки, а также генетическая предрасположеннность. Доказано, что колоректальный рак у кровных родственников, семейный аденоматоз (полипоз) толстой кишки, а также синдром Линча приводят к развитию данного заболевания. Особое внимание следует обратить на наличие полипов толстой кишки, которые со временем из доброкачественных могут переродиться в злокачественные новообразования, — разъяснил генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.

Донские онкологи перечислили основные симптомы колоректального рака:

  • наличие крови и слизи при дефекации;
  • склонность к запорам или чередование запоров и диареи;
  • общая слабость, утомляемость, бледность кожных покровов.

При наличии любого из симптомов необходимо обратиться к врачу-терапевту, хирургу или онкологу.

Часто рак прямой кишки называют «тихим убийцей». Злокачественная опухоль медленно развивается на стенках кишечника и долго не проявляет никаких симптомов. В таких случаях заболевание выявляется на поздних стадиях, что значительно ухудшает результаты лечения. На ранних стадиях болезнь излечима в 90% случаев. При этом используются малотравматичные хирургические методы лечения: лапароскопические вмешательства и робот-ассистированные операции. У пациентов сохраняются все функции организма, больные быстро восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни.

Онкологи рекомендуют отказаться от вредных привычек, сформировать сбалансированное питание с обязательным употреблением овощей и фруктов, вести активный образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию, профилактические осмотры и выполнять необходимые обследования, — сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России

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