Донские музеи подключаются к программе «Артефакт»

Познакомиться с экспозициями музеев Ростовской области можно через приложение дополненной реальности «Артефакт».

В декабре бесплатный мультимедийный гид на русском и английском языках появился в археологическом музее-заповеднике «Танаис». А осенью 2024 года — в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Приложение позволяет свободно получать дополнительную, расширенную информацию о наиболее интересных экспонатах музеев как находясь непосредственно в залах экспозиции, так и прямо из дома.

«Мы проделали большой путь по воплощению этого замысла. Работа проходила в рамках нацпроекта «Культура», победителями которого наш музей стал в конце прошлого года. В результате 40 предметов постоянной экспозиции оснащены дополнительной информацией в виде текстов, изображений и аудиогидов, что позволяет нам идти в ногу со временем», — рассказывал ранее музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» на своих информационных ресурсах.

Фото Сергея Плишенко

Что касается музея «Танаис», то с помощью «Артефакта» можно совершить увлекательное путешествие по выставке «Танаис — город на краю Ойкумены». Посетители получают доступ к интереснейшим фактам о коллекции музея. Для этого необходимо навести камеру телефона на экспонат или QR-код.

«В этом году такие гиды будут созданы еще в двух донских музеях. Ростовский областной музей краеведения с экспозицией «Сокровища донских степей» и мемориальный дом-музей В.А. Закруткина (филиал Семикаракорского историко-краеведческого музея) с экспозицией «И книги дышат, и душа жива» еще находятся в процессе работы», — уточнил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Ранее мультимедийные гиды заработали в четырех музеях Дона. На платформе «Артефакт» можно увидеть «Сокровища кочевников Евразии» (Азовский музей-заповедник), «Времен связующая нить» (Таганрогский художественный музей), «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Народный музей «Самбекские высоты»), «Русское искусство XVII – начала ХХ века» (Ростовский областной музей изобразительных искусств»).

Кроме того, «Артефакт» доступен в муниципальных музеях: Зимовниковском краеведческом на выставке «Земли моей минувшая судьба» и в историко-краеведческом музее Верхнедонского района на выставке «Седая древность».

Фото на главной: donland.ru