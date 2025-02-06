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Донские медики выполнили уникальную операцию пациенту с тяжелым поражением почек

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Хирурги КДЦ «Здоровье» Ростовской области выполнили уникальную операцию пациенту с тяжелым поражением почек. Медики провели стентирование критически суженной почечной артерии без использования рентгенконтрастного вещества.

#Здоровье

«Только под контролем рентгена, ориентируясь на костные структуры, и при помощи внутрисосудистого ультразвука рентгенхирурги успешно имплантировали стент, расширив сужение артерии и восстановив кровоснабжение почки», — приводит donland.ru слова главврача КДЦ «Здоровье» Игоря Абояна.

Отмечается, что уже через сутки у пациента нормализовалось артериальное давление, в анализах крови было выявлено улучшение показателей работы почки.

Резко сниженная глобальная функция почек у пациента не позволяла использование рентгенконтрастного вещества, необходимого для стентирования. Был крайне высок риск развития терминальной почечной недостаточности, и как следствие – перевод пациента на гемодиализ. Продолжение исключительно медикаментозного лечения в данной клинической ситуации являлось малоэффективным и имело крайне неблагоприятный прогноз.

В настоящее время выполнение рентгенэндоваскулярных операций без контрастного вещества дает возможность достаточно большой группе пациентов получить ранее недоступную помощь.

Фото: donland.ru

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здравоохранение медики медицина операция Ростовская область
Таганрогская правда
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