Донские медики помогли женщине с тяжелым заболеванием родить здорового ребенка

В клинике НИИАП РостГМУ жена участника СВО, молодая жительница Донецка с двумя врожденными пороками сердца, благополучно родила здоровую девочку весом 3,6 кг.

Супруги Ольга и Алексей очень ждали этого счастливого момента. Но ожидание омрачала проблема — диагноз роженицы. Потому ребенок должен был появиться на свет в учреждении, где маме при необходимости могли оказать кардиологическую помощь.

Ольга решила рожать в НИИАП РостГМУ. В Интернете она нашла массу публикаций о медучреждении, боялась только отказа. Но в регистратуре поликлиники НИИАП, куда женщина обратилась, ее сразу направили к заведующему родильным отделением.

«Пришла взволнованная женщина, протянула пачку документов, рассказала, что у нее есть сопутствующие риски — два врожденных порока сердца, причем один — компенсированный, — пояснил заведующий родильным отделением клиники НИИАП РостГМУ к.м.н. Георгий Смолянинов. — У нас работают специалисты высокого класса практически по всем направлениям медицины. И даже в самых сложных случаях мы оказываем пациентам необходимую медицинскую помощь».

Дальше все шло по отработанной схеме: данные пациентки передали главному врачу клиники РостГМУ Александру Альникину, он подключил заведующего кардиохирургическим отделением д.м.н. профессора кафедры хирургических болезней №2 Романа Сидорова. Тот, изучив анамнез пациентки, дал добро на проведение операции и гарантировал необходимую помощь в случае возникновения экстремальной ситуации.

На сроке в 37 недель беременности Ольга легла на сохранение в клинику. Кардиологи запретили пациентке роды естественным путем, потому что это всегда огромная нагрузка на сердце.

«Значит, нужно было исключить потужной период и родовую деятельность. То есть — провести кесарево сечение», — прокомментировал Георгий Смолянинов.

Когда Ольга почувствовала предвестники родов, сказала об этом дежурному врачу.

«Меня сразу спустили в операционную. Все делалось очень быстро и организованно, — вспоминает Ольга. — Предвестники начались в 7.30 утра, а в 9.25 родилась доченька. Мне кажется, мое сердце даже не поняло, что случилось. Все с ним хорошо».

В родзале врачи постоянно следили на мониторе за ЭКГ и другими функциями организма. Наготове был анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Насонов. В любой момент при необходимости могли подключиться кардиохирурги. Но дополнительная помощь не понадобилась — операция прошла без осложнений.

Рядом с женой находится Алексей. Он — медик, окончил Ростовский медицинский колледж, участник СВО — награжден Георгиевским крестом, работает вместе со штурмовыми группами. В части ради такого события ему дали отпуск, и он не отходит от жены и дочери.

Перед выпиской супруги подарили докторам на память розу, «выросшую» из разорвавшегося снаряда — символ ДНР. Символично и трогательно.

Фото НИИАП РостГМУ