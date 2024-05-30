В Ростове специалисты КДЦ «Здоровье» обнаружили у 46-летнего мужчины редкую и неизлечимую болезнь Штайнерта, сообщает областной Минздрав.

Мужчина жаловался на потерю силы, повышенную утомляемость и невозможность быстро разжать руки. При осмотре врачи обнаружили у пациента уменьшение мышечной силы при почти сохранном мышечном объеме и неравномерность тонуса в мышцах. Наблюдался положительный миотонический симптом — больной не сразу может отпустить ладонь доктора.

Во время обследования был зарегистрирован необычный феномен: признаки двух заболеваний — мышечной дистрофии и миотонические разряды, а в крови наблюдалось резкое повышение креатинфосфокиназы.

Сочетание этих признаков позволило заподозрить редкое заболевание — Болезнь Штайнерта, а молекулярно-генетическое исследование подтвердило диагноз, — пишет источник.

Лечения от этой болезни не существует, но комплекс поддерживающих мер может ее замедлить и «отыграть» некоторые симптомы.

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