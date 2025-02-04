Донские медики назвали самые распространенные онкозаболевания в Ростовской области и ЮФО

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Сегодня онкология занимает второе место в структуре смертности от различных заболеваний.

Руководитель ростовского онкоцентра перечислил самые распространенные онкозаболевания в регионе и ЮФО.

По предварительным итогам 2024 года, онкологическая заболеваемость как в Ростовской области, так и в округе существенно не изменилась. Однако вопрос роста диагностики рака на ранних стадиях по-прежнему актуален, как для донского региона, так и для ЮФО.

«В категорию ранней диагностики входят пациенты, у которых злокачественные новообразования обнаружены во время профилактических осмотров и диспансеризации. Как правило, пациента ничего не беспокоит, но врачебный осмотр, результаты анализов, рентген-, ультразвуковые и эндоскопические исследования позволяют выявить рак на ранних стадиях, когда заболевание хорошо поддается лечению», — говорит генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН, главный онколог ЮФО Олег Кит.

По итогам 2024 года, в Ростовской области во время диспансеризации и профосмотров злокачественные новообразования выявлены у 3 500 пациентов, в ЮФО — у 18 000.

Олег Кит перечислил самые распространенные виды рака у мужчин и женщин по предварительным итогам 2024 года. В Южном федеральном округе и Ростовской области тройка лидеров в структуре онкозаболеваемости по локализациям выглядит одинаково.

«У мужчин лидирует рак предстательной железы, на втором месте – рак легких, на третьем – рак кожи. У женщин на первом месте — рак молочной железы, на втором — рак кожи, на третьем — рак тела матки», — отметил эксперт.

Специалисты НМИЦ онкологии Минздрава России напоминают: на ранних стадиях большинство видов рака в 90% случаев излечимы. Стоить помнить, что на первой-второй стадиях злокачественные новообразования часто не проявляются симптоматически. Выявить онкопатологию своевременно помогают профилактические осмотры и обследования, прохождение диспансеризации.

Важно отказаться от вредных привычек, следить за качеством и количеством пищи, не избегать физических нагрузок, своевременно лечить хронические заболевания, а при проявлении симптомов незамедлительно обращаться к врачу.

Фото ростовского онкоцентра