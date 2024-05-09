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Донские художники создали новый видео-арт ко Дню Победы

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

Ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма создали видео-арт специально к 79-й годовщине Победы. Новая работа посвящена главному символу 9 мая — знамени Победы.

#День Победы

Под этим знаменем наши предки шли в бой, не жалея своих жизней за Родину. Знамя Победы являлось олицетворением всего нашего Отечества. Уважение к предкам и символам их побед — это то, что отличает нас от тех украинцев, которые предали память о нашей общей победе, которые стараются переписать историю, сносят памятники Великой Отечественной войны и делают  бандеровцев героями. Но у них ничего не выйдет — мы снова победим! – написали художники в своем телеграм-канале.

Видео-арт создан совместно с «Общественной службой новостей» в рамках проекта «Время Героев». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото и видео t.me/art_begma

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9 мая Великая Отечественная война День Победы память
Таганрогская правда
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