Донские художники создали новый видео-арт ко Дню Победы

Ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма создали видео-арт специально к 79-й годовщине Победы. Новая работа посвящена главному символу 9 мая — знамени Победы.

Под этим знаменем наши предки шли в бой, не жалея своих жизней за Родину. Знамя Победы являлось олицетворением всего нашего Отечества. Уважение к предкам и символам их побед — это то, что отличает нас от тех украинцев, которые предали память о нашей общей победе, которые стараются переписать историю, сносят памятники Великой Отечественной войны и делают бандеровцев героями. Но у них ничего не выйдет — мы снова победим! – написали художники в своем телеграм-канале.