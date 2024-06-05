Донские художники посвятили видео-арт первой девушке–радистке, получившей Орден Мужества

Художники из Ростовской области Георгий и Анастасия Бегма создали новый видео-арт и посвятили его первой девушке — оператору дронов, получившей Орден Мужества, сражаясь на Авдеевском направлении фронта.

Работая «на удаленке», оператор дронов с позывным «Радистка» уничтожила несколько единиц вражеской техники, сообщают художники в своих соцсетях.

Отмечается, что в боях за Авдеевку Радистка принимала непосредственное участие — поражала вражескую технику и личный состав. Несколько подбитых ею машин (в том числе немецкая БМП Marder) красуются в Москве на Поклонной горе. Получив заслуженный отпуск, вместе с напарником Золотым девушка приезжала в столицу, чтобы лично увидеть свой боевой трофей на выставке.

Видео-арт создан совместно с «Общественной службой новостей» в рамках проекта «Время Героев». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото и видео: телеграм-канал АРТ БЕГМА