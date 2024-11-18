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Донские хирурги спасли пациентку с редкой патологией надпочечников

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В практике хирургов-эндокринологов РОКБ это первый случай за последние 20 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

#Здоровье

36-летняя жительница Азова страдала от опасного заболевания надпочечников – двусторонней феохромоцитомы. Это очень редкая патология, она встречается не более чем в десяти случаях на миллион населения в год на одном из надпочечников, а здесь были поражены оба. Подобных случаев в своей медицинской практике хирурги-эндокринологи Ростовской областной клинической больницы не встречали уже около 20 лет.

Согласно последней классификации Всемирной организации здравоохранения в 2017 году, феохромоцитома относится к злокачественным образованиям, поскольку из-за ее высокой гормональной активности изменяется функционирование всего организма — возрастает угроза инсульта, инфаркта миокарда, почечной недостаточности, отека легких и других опасных для жизни осложнений.

У дончанки с феохромоцитомой, по словам ведущего хирурга-эндокринолога РОКБ Олега Зинкевича, правый надпочечник с более крупным 5-сантиметровым новообразованием пришлось удалить полностью. Опухоль в левом надпочечнике оказалась в 2,5 раза меньше и, к счастью, не затронула центральную надпочечниковую вену, поэтому хирургам-эндокринологам удалось сохранить орган.

«Жизнь вообще без надпочечников – испытание, потому что невозможно полностью заместить функции этого органа гормональной терапией, – поясняет Олег Зинкевич. – А прооперированный нами надпочечник уже в ближайшем будущем может вернуться к нормальной гормональной деятельности – и пациентка забудет о давлении за 200, тахикардии, головных болях, внезапных приступах озноба и немотивированного страха».

Грамотно диагностировать такую патологию сложно, поэтому нередко пациентов с такой патологией годами лечат от других заболеваний кардиологи, неврологи, даже психотерапевты, пока опухоль не достигнет размеров, заметных для ультразвука, либо не станет случайной находкой при проведении СКТ, говорится в сообщении.

За реабилитацией прооперированной азовчанки будут следить врачи РОКБ. Также медики рекомендовали обследовать детей женщины, поскольку в развитии феохромоцитомы большое значение имеет наследственность.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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