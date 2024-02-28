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Донские хирурги провели уникальную операцию многодетной матери с серьезным осложнением беременности

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Женщина родила четвертого ребенка — здоровую девочку, матери сохранили возможность и в будущем иметь детей.

#Здоровье

В институте акушерства и педиатрии РостГМУ провели сложную и трудоемкую операцию роженице с редкой патологией: кесарево сечение с полным предлежанием плаценты, вросшей в стенку матки.

Такая патология достаточно редкая: полное предлежание плаценты встречается одно на 2,5-3 тысячи родов. Плюс такое грозное осложнение, как врастание плаценты – опасное состояние, вызывающее массивное кровотечение, которое может повлечь за собой самый худший исход. Раньше в этой ситуации матку удаляли, сообщает медиацентр Ростовского медуниверситета.

За родоразрешение пациенток с такой патологией берутся далеко не все профильные учреждения, при этом женщина лишается возможности иметь детей. Но в НИИАП операция закончилась благополучно. У родившегося малыша в перспективе может появиться младший брат или сестра.

Рост числа кесаревых сечений неизбежно приводит к таким непростым осложнениям, как врастание плаценты, что, однако, не стало сюрпризом в данной ситуации. Об этом знали и готовились заранее, — рассказал заведующий родильным отделением НИИАП, кандидат медицинских наук – оперирующий хирург Георгий Смолянинов. — Плацента была расположена в области рубцов от предыдущих операций кесарева сечения в нижнематочном сегменте.

Но несмотря на прекрасную информативность МРТ и УЗИ до родов, в ходе операции все может оказаться сложнее.

Полное предлежание плаценты совмещенное с врастанием — очень трудоемкое оперативное вмешательство, требующее условий для многокомпонентной помощи. Операция шла больше двух часов, для снижения кровопотери перевязывали крупные сосуды, питающие матку, — говорит врач акушер-гинеколог Алина Галусяк-Смолянинова. — Детородный орган сохранен, выполнена метропластика.

Все это было сделано после того, как свет увидела замечательная девочка, весом 3 килограмма 100 граммов. Это четвертый ребенок в семье. И женщина не планирует останавливаться.

Фото РостГМУ

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Таганрогская правда
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