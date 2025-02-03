Донские энергетики перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

Неблагоприятные погодные условия — снег с дождем, гололедица, туман, усиление ветра, налипание снега на проводах — прогнозируются в Ростовской области до 7 февраля.

Энергетические компании Дона: «Россети Юг», «Донэнерго» и смежные организации усилили меры по обеспечению надежного электроснабжения в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщает donland.ru.

Энергетики приняли ряд профилактических мер: увеличено количество оперативно-выездных бригад, которые будут незамедлительно реагировать на возможные аварийные ситуации; подготовлена спецтехника и оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ, включая вездеходы, автовышки и дизель-генераторные установки.

«Также проведены дополнительные проверки состояния линий электропередачи и оборудования подстанций, организовано взаимодействие с экстренными службами региона для оперативного обмена информацией и координации действий в случае возникновения ЧС», — говорится в сообщении.

Энергетики призывают жителей региона быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды.

Фото: donland.ru