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Донские энергетики перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

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Неблагоприятные погодные условия — снег с дождем, гололедица, туман, усиление ветра, налипание снега на проводах — прогнозируются в Ростовской области до 7 февраля.

Новости Ростовской области

Энергетические компании Дона: «Россети Юг», «Донэнерго» и смежные организации усилили меры по обеспечению надежного электроснабжения в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщает donland.ru.

Энергетики приняли ряд профилактических мер: увеличено количество оперативно-выездных бригад, которые будут незамедлительно реагировать на возможные аварийные ситуации; подготовлена спецтехника и оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ, включая вездеходы, автовышки и дизель-генераторные установки.

«Также проведены дополнительные проверки состояния линий электропередачи и оборудования подстанций, организовано взаимодействие с экстренными службами региона для оперативного обмена информацией и координации действий в случае возникновения ЧС», — говорится в сообщении.

Энергетики призывают жителей региона быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды.

Фото: donland.ru

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Донэнерго непогода Россети Ростовская область энергоснабжение
Таганрогская правда
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