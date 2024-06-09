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Донские энергетики начали ремонт на 9 подстанциях

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В Ростовской области энергетики приступили к ремонту выключателей на подстанциях, которые в числе прочего снабжают электричеством предприятия Таганрога – «Тагмет» и «Красный котельщик».

Новости Таганрога

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга приступил к ремонту выключателей на подстанциях 220 кВ в Ростовской области.

На девяти подстанциях в 220 кВ объектах обновят 21 выключатель. Эти элементы подстанционного оборудования предназначены для отключения электрической цепи в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт позволяет поддерживать механизмы в рабочем состоянии, не допуская возникновения нештатных ситуаций.

Работы уже начались на всех объектах. По словам министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева, обновление коммутационной аппаратуры выполняется в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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