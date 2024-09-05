Донские эксперты поделились мнением о предстоящих выборах

6 сентября в Ростовской области откроются избирательные участки. Для голосования подготовлено почти 500 пунктов в различных уголках нашего региона. По традиции они начнут работать в 8 утра и будут принимать избирателей до 20 часов.

Жители Ростовской области изберут депутата Госдумы по Южному одномандатному округу, а также 87 депутатов муниципального уровня.

Своим мнением о предстоящих выборах поделились донские эксперты. Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин отметил, что в этом году следить за процессом выборов будут 620 независимых наблюдателей, которые прошли специальную подготовку.

«Люди начинают доверять выборам, потому что такие же как они, независимые общественники, активисты, эксперты приходят на избирательные участки, получив законные права наблюдать, делать выводы. А мы их обучаем еще и нормам, правилам, по которым идет голосование. Это повышает доверие к самой избирательной системе, а значит, обеспечивает дальнейшую политическую стабильность нашей страны», — рассказал Александр Нечушкин.

Политолог Александр Сухарь отметил, что сегодня сложно представить выборы, где нет общественного контроля. А возможность голосовать несколько дней и система электронного голосования обеспечивают высокую конкурентность выборов.

Эту точку зрения поддержал и ростовский адвокат Антон Габович.

«Не первый год осуществляю наблюдение за ходом проведения выборов различного уровня в общественном штабе по наблюдению за выборами Ростовской области. Это важно, прежде всего, для обеспечения прав избирателей», — заявил эксперт.

Подробнее с мнением специалистов можно ознакомиться в ролике.

Фото «Таганрогской правды»