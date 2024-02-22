Донские депутаты в Окружном военном госпитале поздравили с Днем защитника Отечества участников СВО

Бойцов, проходящих лечение в 1602-м военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону, навестили депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Ростовской области.

Парламентарии пообщались с военными, прибывшими на лечение с территорий проведения специальной военной операции, вручили подарочные наборы. Но главным подарком для бойцов стал мультимедийный кинозал, оборудованный в конференц-зале госпиталя при поддержке фракции «Единая Россия» донского парламента.

Нужно не только лечить боевые раны, но еще и создавать хорошее настроение нашим ребятам. И по их первой реакции мы видим, что мультимедийный комплекс пришелся абсолютно кстати, — отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. – Тем более, что это не только кинозал. Это еще и возможность проводить концерты. В гости к бойцам, которые проходят здесь лечение, приезжают наши волонтеры, студенческие коллективы, театры, артисты. И на этом новом оборудовании у них будет больше возможностей для показа своих творческих талантов нашим ребятам.

В дополнение к мультимедийной технике парламентарии предоставили госпиталю фильмотеку, включающую около сотни кинокартин – лучших произведений отечественного кинематографа.

Главное поддерживать наших защитников вниманием и уважением к тому ратному труду, который они делают, — отметил руководитель фракции Владимир Ревенко. – Депутаты выезжают в военные части, встречаются с нашими бойцами, и сегодняшний подарок госпиталю – это вклады в копилку добрых дел и достижений для нашей победы. Бойцы должны видеть, что народ и военные едины.

Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС РО регулярно взаимодействуют с окружным военным клиническим госпиталем. В частности, было приобретено оборудование для операционной, произведен ремонт приемного отделения, холлы госпиталя оснащены удобной мебелью для отдыха военнослужащих. На Новый год учреждению передали холодильники, микроволновые печи, телевизоры, новые кровати и прикроватные тумбочки.

23 февраля в современной истории России, наверное, наряду с Днем Победы в Великой Отечественной войне становится главным праздником, поскольку защита Родины – это важнейшая задача каждого мужчины. И те ребята, которых мы поздравили сегодня, полностью оправдывают это высокое звание. Они настоящие защитники, настоящие мужики и, глядя в их глаза, мы понимаем, что Родина в надежных руках, — подчеркнул Александр Ищенко.

Фото пресс-службы ЗС РО