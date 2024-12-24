Донские депутаты «Единой России» пригласили семьи бойцов СВО и детей с ОВЗ на новогодний спектакль

Всесторонняя поддержка семей с детьми – приоритет для единороссов.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Дона при поддержке регионального отделения партии организовали новогоднюю праздничную программу для детей и их семей. Масштабный праздник состоялся в Ростовском государственном музыкальном театре 23 декабря.

Как подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, встречи депутатов с донскими семьями в канун Нового года уже стали доброй традицией. И для депутатов-единороссов это еще один повод порадовать детей и их родителей.

«В канун Нового Года и Рождества, в преддверии Старого Нового года донская «Единая Россия» запланировала череду праздничных мероприятий, гостями которых становятся дети участников специальной военной операции, дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских центров. Уверен, что эти праздничные события останутся в памяти и в сердце каждого ребенка. Но еще важно, что они послужат примером для других городов и районов, чтобы поздравить максимально возможное число детей», – подчеркнул Александр Ищенко.

На праздник в Ростовском музтеатре донские единороссы пригласили более 1 000 человек со всей области. Для семей бойцов СВО, детей с особенностями здоровья и их родных, воспитанников детских центров здесь прошел показ новогоднего мюзикла «Лукоморье» по мотивам сказок А.С. Пушкина. Перед представлением ребята приняли участие в развлекательной программе с аниматорами, играми и конкурсами.

Александр Ищенко поздравил всех гостей этого праздника с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал детям исполнения самых заветных желаний и надежд, семьям – здоровья, любви и благополучия, радости и счастья в новом году.

В свою очередь, координатор регионального партийного проекта «Единой России» «Особенное детство», депутат донского парламента Саркис Гогорян подчеркнул, что такие события дарят детям ощущение скорого Нового года.

«Дети всегда ждут Новый год, радуются приближению каникул, ждут новогоднее чудо. А для нас взрослых, возможность подарить им улыбку и радость – самое настоящее счастье, для нас это и есть такое же новогоднее чудо. Всегда приятно видеть радостные лица детей, слышать их смех, видеть и понимать, что они счастливы. Пусть желания каждого ребенка обязательно исполнятся, пусть здоровье будет крепким, а детство – счастливым», — отметил он.

На празднике была семья Александра Соловьева, который выполняет боевые задачи в Донецкой Народной Республике. Спектакль посетили двое его детей – 8-летняя дочь Валерия и 6-летний сын Матвей. Они приехали вместе с бабушкой – матерью военнослужащего Татьяной Владимировной. В настоящее время участие в специальной военной операции принимают двое ее сыновей.

«Не первый год мы принимаем участие в таком замечательном мероприятии. Сегодня тоже очень рады быть здесь – внуки в восторге от такой веселой праздничной атмосферы. Сын тоже ждет услышать от меня рассказ о новогоднем празднике. Мы часто обмениваемся с ним новостями, так что он все знает и очень рад, что нам помогают, оказывают внимание и поддержку», – отметила Татьяна Владимировна.

Также спектакль посмотрел 19-летний Роман Пряжин с мамой. У него есть ограничения по здоровью, он успешно проходит домашнее обучение, имеет разные увлечения, помогает маме на даче.

«О том, что мы идем на новогоднее представление, Роме рассказала утром – он очень обрадовался сюрпризу. Сын очень любит Новый год – поэтому каждый год ходим на новогодний спектакль. Сегодня эмоции просто переполняют – это ощущение настоящего праздника и новогоднего чуда», — поделилась мама подростка Елена Пряжина.

Добавим, депутаты-единороссы донского парламента, «молодогвардейцы» и волонтеры партии регулярно оказывают поддержку семьям с детьми – помогают в решении повседневных вопросов, организуют полезный досуг. Парламентарии также работают над принятием законодательных решений, направленных на всестороннюю социальную поддержку донских семей.

Источник: rostov.er.ru